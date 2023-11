Robbie Williams es un cantante de 49 años, recordado por haber formado parte de la banda "Take That", en donde empezó su carrera musical, sin embargo, gran parte de los artistas que ascienden a la fama cuentan con un pasado oscuro generalmente ligado a las adicciones y el también actor, no fue la excepción.

Karol G pidió a Miguel Parrales que le dedique su siguiente gol