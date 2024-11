La polémica que ha rodeado a Marilyn Cote, una mujer que se hacía pasar por psiquiatra en Puebla sin contar con las credenciales necesarias, ha alcanzado nuevas dimensiones debido a su relación con varias figuras públicas, incluida la cantante italiana Laura Pausini.

En medio de la controversia, Pausini se vio obligada a aclarar la situación tras recibir numerosos mensajes en sus redes sociales, preguntándole sobre su supuesto vínculo con Cote.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de La Soledad explicó que no tiene ninguna relación con Cote, a pesar de las fotos en las que aparece junto a ella. “Mucha gente me está preguntando eso, no entiendo el porqué. No tengo idea sinceramente de quién es, pero veo en su página algunas fotos conmigo. ¡Quizás es una fan! ¿Por qué todo el mundo me pregunta eso? ¿Me pueden explicar qué está pasando con esta señora?”, comentó Pausini visiblemente confundida por el escándalo.