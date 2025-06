Justin Bieber no está bien, y esta vez no ha intentado ocultarlo . Tras semanas de especulaciones sobre su estado emocional, el artista canadiense de 31 años compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales.

El altercado, que duró al menos 11 minutos según testigos, fue captado por las cámaras de TMZ y muestra a un Bieber harto de la presión mediática. "No me importa si soy una celebridad o no. Merezco respeto", expresó mientras intentaba cubrirse el rostro.