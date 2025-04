Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en TikTok, lo muestran fumando lo que parece ser marihuana, moviéndose de forma errática y con gestos que muchos describieron como fuera de lo normal.

Los testigos detallaron que Bieber, de 31 años, asistió a la exclusiva fiesta Friday Nights in the Desert, cerca del festival en Indio, California.

Lea: Coachella 2025: el problema técnico que casi arruina el show de Lady Gaga

En los videos se le ve sin camiseta, balanceándose al ritmo de su canción What Do You Mean? y luego durante el tema Not Like Us de Kendrick Lamar.

Su actitud llamó la atención no solo por los movimientos descoordinados, sino también por su expresión ausente, lo que generó una ola de comentarios preocupados en redes sociales.