Coachella 2025: el problema técnico que casi arruina el show de Lady Gaga

El incidente ocurrió en plena interpretación de “ Abracadabra ”, canción que forma parte del set “ Mayhem in the Desert ”, inspirado en su más reciente álbum Mayhem . El micrófono de vincha comenzó a fallar, dejando su voz casi inaudible. Sin detenerse ni abandonar su coreografía, Gaga tomó un micrófono de mano y continuó con la misma energía, combinando el canto con una compleja puesta en escena que incluyó bastones, bailarines y efectos visuales.

Más adelante, aprovechando una pausa para cambiar de vestuario, reemplazó discretamente su equipo por uno nuevo que funcionó sin inconvenientes el resto de la noche. Durante un segmento al piano, no dudó en referirse al percance con naturalidad y humor: “Mi micrófono falló un momento... pero al menos se nota que no estoy haciendo playback”, bromeó, provocando una oleada de vítores de sus seguidores. También agregó: “Esta noche estoy dándoles todo lo que tengo”.

La actuación, que fue ampliamente celebrada en redes sociales, consolidó su regreso triunfal al escenario de Coachella con una propuesta artística ambiciosa y cargada de simbolismo. Titulado "The Art of Personal Chaos", su show combinó teatralidad, sensualidad y drama, estructurado en cinco actos narrativos. No solo sirvió para presentar su nuevo material, sino también para rendir tributo a distintas etapas de su carrera, en lo que muchos ya catalogan como una de las presentaciones más memorables del festival.