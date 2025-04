Sin embargo, el anuncio fue corregido luego de que la información no fuera confirmada por la artista ni su equipo. Tras la polémica, los organizadores rectificaron que las entradas ofrecidas serán válidas para un concierto futuro de Taylor Swift, si es que se anuncia una nueva gira, sin fecha ni lugar definidos por el momento. Subrayaron que no tienen acceso privilegiado a los planes de la cantante y que la mención a una gira en 2026 fue un error de redacción.

La confusión obligó al evento, parte de las celebraciones del Kentucky Derby, a actualizar su sitio web y emitir un comunicado. La descripción original fue interpretada como una filtración sobre los planes de la artista, lo cual no fue respaldado por ninguna fuente oficial.

Hasta ahora, no hay confirmación de una nueva gira de Taylor Swift para 2025 o 2026. Su equipo no se ha pronunciado sobre el incidente, mientras que medios como E! Online han reiterado que no existe información concreta sobre futuros espectáculos.