A pesar de los desafíos personales y la ausencia en eventos mediáticos, Justin Bieber continúa mostrando su apoyo incondicional a su esposa, Hailey Bieber. En los Fashion Trust Awards de 8 de abril, donde Hailey desfiló sola por la alfombra roja, Justin compartió dos fotos de ella en su Instagram, una en primer plano y otra de cuerpo entero, en las que lucía un elegante vestido Saint Laurent. Este gesto de apoyo fue celebrado por los fans, quienes notaron que Bieber publica más sobre su esposa que sobre sí mismo, subrayando la conexión emocional entre ambos.

En cuanto a su carrera musical, Bieber ha dejado pistas sobre su regreso al estudio. El 6 de abril, publicó una enigmática publicación en Instagram: Envíame un mensaje si quieres hacer música conmigo, junto a imágenes sombrías, lo que desató entusiasmo entre sus seguidores. Además, Drake comentó en la publicación: Te mandé mensaje, pero no respondiste, lo que avivó las expectativas de una posible colaboración entre ambos artistas, más de una década después de su éxito conjunto Right Here.