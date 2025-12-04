Fútbol Nacional
04 dic 2025 , 09:41

¿Qué necesita Emelec para clasificar a la Copa Libertadores 2026?

Emelec quedó eliminado de la Copa Ecuador ante Liga de Quito en las semifinales de la competición, pero aún tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

   
  • ¿Qué necesita Emelec para clasificar a la Copa Libertadores 2026?
    Emelec aún tiene posibilidades de clasificar a la Copa Libertadores 2026.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Emelec quedó eliminado en las semifinales de la Copa Ecuador ante Liga de Quito, por lo que perdió uno de los caminos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, pero aún tiene posibilidades.

Por la LigaPro, el bombillo ya no puede clasificar al máximo torneo Conmebol, sino que podrá avanzar a la Copa Sudamericana 2026 por su ubicación en el segundo hexagonal de la liga.

No obstante, la Copa Ecuador aún dejó abierta la posibilidad de Emelec para pasar a la Copa Libertadores, pero no dependerá de dos equipos.

Lea más: Virgilio Olaya, juvenil del Aucas, será nuevo fichaje del Bayern Munich para el 2026

¿Qué necesita Emelec para clasificar a la Copa Libertadores?

Emelec aún tiene posibilidades de clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores como Ecuador cuatro, pero depende de la ubicación de dos clubes en la LigaPro.

El bombillo necesita que los finalistas de la Copa Ecuador, Liga de Quito y Universidad Católica, consigan un mejor cupo para avanzar a la Copa Libertadores 2026.

Lea más: Este es el premio económico que ganó Liga de Quito tras avanzar a la final de la Copa Ecuador

Emelec quedó eliminado de las semifinales de la Copa Ecuador ante Liga de Quito.
Emelec quedó eliminado de las semifinales de la Copa Ecuador ante Liga de Quito. ( API )

Es decir, para el cuadro guayaquileño clasificar al torneo Conmebol, Emelec depende de que los equipos quiteños acaben en el segundo y tercer lugar de la LigaPro, pues tendrían el cupo a la fase dos y a la fase de grupos de la Libertadores.

De esa forma, Emelec obtendría el cupo a la primera fase previa de la Copa Libertadores y el cuarto lugar del hexagonal final clasificaría a Copa Sudamericana.

Por ende, los hinchas del bombillo deberá estar pendiente del encuentro entre la Universidad Católica y Barcelona SC para que la chatolei recorte distancias con el tercer puesto de la tabla de posiciones.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
Copa Libertadores
fútbol ecuatoriano
Liga Pro
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Copa Ecuador
LigaPro2025
Emelec
Conmebol
FEF
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Universidad Católica
Ecuador
Noticias
Recomendadas