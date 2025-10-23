Fútbol Nacional
Así se definirá el cupo de la Copa Ecuador a la Libertadores 2026

La última plaza en las semifinales de la Copa Ecuador se definirá entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

   
    Trofeo de la Copa Ecuador( Foto: Internet )
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aclaró cómo se asignará el último cupo para la Copa Libertadores 2026, que corresponde al campeón de la Copa Ecuador.

De acuerdo con la comunicación oficial, según reveló el periodista José Alberto Molestina en el programa StudioFútbol.

Si los finalistas de la Copa Ecuador ya obtienen un cupo a la Copa Libertadores por su posición en la LigaPro, el cupo adicional regresará automáticamente al campeonato nacional, beneficiando a los demás clubes.

En ese escenario, los cuatro primeros del primer hexagonal de la LigaPro clasificarían a la Copa Libertadores, mientras que los equipos ubicados del quinto al octavo puesto (los restantes del primer hexagonal y los dos primeros del segundo) accederían a la Copa Sudamericana.

Esta disposición también redefine las aspiraciones dentro del torneo nacional: en el Segundo Hexagonal habría dos cupos de Sudamericana en juego, y tanto Emelec como Deportivo Cuenca deberán llegar al menos a la final de la Copa Ecuador para poder disputar la Libertadores 2026.

Actualmente, los semifinalistas confirmados del torneo son Universidad Católica, Emelec y Cuenca Juniors (club de la segunda categoría) que no cumple con los requisitos para participar en competiciones Conmebol.

La última plaza en semifinales se definirá entre Liga de Quito y Deportivo Cuenca.

