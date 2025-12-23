Liga de Quito ya tiene dos bajas confirmadas para el 2026

Liga de Quito quedó vicecampeón de la LigaPro y fue semifinalista de la Copa Libertadores, por lo que ya empezaron a armar el plantel para el 2026, pero tienen dos salidas confirmadas. Después de vencer 2-0 a la Universidad Católica y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Tiago Nunes recibió la noticia de que no contará con dos jugadores para el próximo año.

Tres jugadores de Liga de Quito acaban contrato para el 2026

Uno de ellos es Carlos Gruezo, quien decidió no renovar su contrato con los albos y se despidió de los hinchas, a pesar de que la directiva estuvo interesado en extender su contrato. Lea más: Octavio Rivero: “La situación es insostenible, así es muy difícil seguir en Barcelona SC” En esta temporada, el volante ecuatoriano disputó 51 partidos con cuatro goles y tres asistencias, además de recibir 20 amarillas y no tuvo expulsiones.

Carlos Gruezo ya se despidió de Liga de Quito. ( )