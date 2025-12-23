Fútbol Nacional
23 dic 2025 , 11:19

Liga de Quito ya tiene dos bajas confirmadas para el 2026

Tiago Nunes ya conoce los dos primeros futbolistas que no seguirán en Liga de Quito para el 2026.

   
    Lautaro Pastrán no sigue en Liga de Quito para el 2026.( Redes sociales )
Liga de Quito quedó vicecampeón de la LigaPro y fue semifinalista de la Copa Libertadores, por lo que ya empezaron a armar el plantel para el 2026, pero tienen dos salidas confirmadas.

Después de vencer 2-0 a la Universidad Católica y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Tiago Nunes recibió la noticia de que no contará con dos jugadores para el próximo año.

Tres jugadores de Liga de Quito acaban contrato para el 2026

Uno de ellos es Carlos Gruezo, quien decidió no renovar su contrato con los albos y se despidió de los hinchas, a pesar de que la directiva estuvo interesado en extender su contrato.

En esta temporada, el volante ecuatoriano disputó 51 partidos con cuatro goles y tres asistencias, además de recibir 20 amarillas y no tuvo expulsiones.

Carlos Gruezo ya se despidió de Liga de Quito.
Carlos Gruezo ya se despidió de Liga de Quito. ( Redes sociales )

El otro futbolista que no seguirá en Liga de Quito es Lautaro Pastrán, después de que los albos no extendieron el préstamo del futbolista y contaba con una opción de compra muy elevada para el club.

Por su lado, el jugador chileno anotó tres goles y registró tres pases en 48 partidos jugados, pero más de la mitad salió desde el banco de suplentes.

Finalmente, el tercer jugador que terminará su contrato es Alejandro Cabeza, pero la directiva alba aún no está en conversaciones para una extensión.

Otros de los jugadores que analiza salir del cuadro quiteño es Alexander Domínguez, tras el interés del Aucas para su traspaso.

