Fútbol Nacional
23 dic 2025 , 09:46

Emelec se queda sin extranjeros para el 2026

Antes de terminar el 2025, todos los extranjeros de Emelec acabaron su contrato y abandonaron el club.

   
    Facundo Castelli se va de Emelec, tras acabar su contrato.( API )
Emelec terminó el 2025 sin clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada, además de varios problemas de la directiva de Jorge Guzmán, y varios jugadores han tomado drásticas decisiones.

Antes de finalizar la temporada, Christian Cueva, Alexander González y Alfonso Barco rescindieron su contrato con el bombillo por desacuerdos.

Cueva y Barco pusieron fin a su acuerdo para volver a Perú; mientras que el venezolano se quedó en el polideportivo de Samanes, pero no consiguió un nuevo equipo.

Además de los tres extranjeros, según información del periodista Ronald Pin, Juan Pablo Ruiz y Facundo Castelli viajaron a Argentina, después de no recibir ninguna oferta de la directiva para renovar.

Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de temporada y salió antes de acabar el 2025.
Christian Cueva llegó a Emelec a mitad de temporada y salió antes de acabar el 2025. ( API )

"Por ahora no hubo acercamientos por parte de dirigencia. No hubo ofertas. No hubo nada. Así que esperaremos que se termine el contrato ahora el 31 de diciembre y listo. Terminará el vínculo”, lamentó el delantero argentino.

De esa forma, el plantel de Emelec se queda con jugadores nacionales, previo a las incorporaciones del plantel para la próxima temporada.

En el 2026, la primera ventana del mercado de fichajes será del 5 de enero hasta el 29 de marzo.

