Emelec se queda sin extranjeros para el 2026

Emelec terminó el 2025 sin clasificar a torneos internacionales para la próxima temporada, además de varios problemas de la directiva de Jorge Guzmán, y varios jugadores han tomado drásticas decisiones.

Antes de finalizar la temporada, Christian Cueva, Alexander González y Alfonso Barco rescindieron su contrato con el bombillo por desacuerdos.

Cueva y Barco pusieron fin a su acuerdo para volver a Perú; mientras que el venezolano se quedó en el polideportivo de Samanes, pero no consiguió un nuevo equipo.

Lea más: Octavio Rivero: “La situación es insostenible, así es muy difícil seguir en Barcelona SC”

Además de los tres extranjeros, según información del periodista Ronald Pin, Juan Pablo Ruiz y Facundo Castelli viajaron a Argentina, después de no recibir ninguna oferta de la directiva para renovar.