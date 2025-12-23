Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y jugará en México

A pesar de que Liga de Quito buscaba extender el vínculo contractual de Carlos Gruezo, el volante decidió no renovar y se despidió de la hinchada a través de un mensaje en sus redes sociales.

“Gracias, liguistas. Hoy me toca cerrar esta etapa con el corazón lleno. Gracias por el cariño, por el apoyo en cada partido y por estar siempre ahí, en las buenas y en las difíciles. Vestir esta camiseta fue un orgullo y una responsabilidad enorme”, escribió el mediocampista.

“Me llevo momentos inolvidables, aprendizajes y un profundo respeto por esta gran hinchada y esta institución. Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la gente del club por el trabajo diario y por hacerme sentir en casa. Con gratitud, Carlos”, agregó.

Horas antes de la publicación, el presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, había manifestado en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM): “Carlos Gruezo finaliza su vínculo, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que continúe con nosotros, ya que es un jugador importante dentro del planteamiento del equipo”.

