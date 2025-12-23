Carlos Gruezo se despide de Liga de Quito y jugará en México

A pesar de que <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito>Liga de Quito</a> buscaba extender el vínculo contractual de<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carlos-gruezo> Carlos Gruezo</a>, el volante <b>decidió no renovar</b> y se <b>despidió de la hinchada</b> a través de un mensaje en sus redes sociales. “Gracias,<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/carlos-gruezo-podria-dejar-liga-de-quito-tras-recibir-ofertas-de-la-mls-y-europa-AA10455775></a>