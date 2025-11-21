Carlos Gruezo podría dejar Liga de Quito tras recibir ofertas de la MLS y Europa

El futuro de Carlos Gruezo vuelve a agitar el mercado de fichajes. Según reveló la periodista Johanna Calderón, el mediocampista de Liga de Quito tiene dos ofertas formales para dejar el club: una desde la MLS y otra procedente de un equipo de la segunda división de Europa.

En el cuadro albo empiezan a encenderse las alarmas. Gruezo ha sido una pieza fundamental en el mediocampo a lo largo de la temporada y su posible salida obligaría a replantear la planificación deportiva del 2026.

Gruezo ya vistió la camiseta del F. C. Dallas y el San Jose Earthquakes de la MLS dejando una buena imagen, suficiente para volver a buscarlo.

Con ritmo competitivo, experiencia internacional y un perfil muy cotizado, el volante tricolor sigue siendo un nombre atractivo para clubes del exterior.

Aunque los equipos interesados no han sido revelados, ambas propuestas resultan seductoras para el jugador, quien analiza su futuro a pocos meses de que finalice su préstamo con LDUQ.

El paso de Gruezo por las filas de LDUQ culminaría en una semifinal de Libertadores y compitiendo por la Copa Ecuador y el posible vicecampeonato en LigaPro.