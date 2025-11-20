Carlos Gruezo: "Barcelona SC es un rival directo. Será un partido complicado"

El volante de Liga de Quito, Carlos Gruezo, se refirió al partido que disputará su equipo este domingo 23 de noviembre ante Barcelona Sporting Club, por la sexta fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

“Barcelona SC es un rival directo. Hay que manejar la cabeza y mantener la tranquilidad, porque sabemos que será un partido complicado”, afirmó el mediocampista ecuatoriano ante los medios de comunicación.

“Todavía tenemos una chance y hay que pelear hasta el final. El grupo es consciente de eso. Ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en Brasil y debemos seguir trabajando”, añadió.

Lea también: Leonai Souza se pierde el duelo Barcelona SC vs. Liga de Quito por pubalgia

“Es importante no pensar a largo plazo, sino partido a partido. Tenemos que sumar en cada encuentro para acercarnos a los objetivos: clasificar a la Copa Libertadores y pelear nuevamente por este campeonato”, finalizó.

El compromiso entre Barcelona SC y Liga de Quito se jugará en el Estadio Monumental a las 15:30 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.