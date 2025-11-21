Fútbol Internacional
21 nov 2025 , 09:47

Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 22 y domingo 23 de noviembre

Después de los dos partidos de la fecha FIFA, la acción de clubes volverá a disputarse con partidos destacados como Barcelona SC vs. Liga de Quito y los ecuatorianos en el exterior.

   
    Varios partidos se van a disputar en el fútbol nacional e internacional.( Ecuavisa )
El fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de noviembre estará cargado de fútbol para los hinchas del deporte con partidos de la LigaPro y ecuatorianos en el exterior.

El sábado, Moisés Caicedo volverá a tener actividad con el Chelsea, además de que el Atlético Mineiro de Alan Franco buscará quedar campeón de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, el domingo, Piero Hincapié podrá tener su primer partido como titular en la Premier League en el derbi de Londres y el duelo de Barcelona SC vs. Liga de Quito por un puesto en la Copa Libertadores.

También, Pervis Estupiñán tendrá la posibilidad de disputar el Derby della Madonnina entre el Inter de Milán vs. Milan

Sábado 22 de noviembre

  • Burnley vs. Chelsea | 07:30 | Premier League
  • Lens vs. Estrasburgo | 11:00 | Ligue 1
  • Mushuc Runa vs. Técnico Universitario | 14:00 | LigaPro
  • Manta vs. Vinotinto | 14:00 | LigaPro
  • Lanús vs. Atlético Mineiro | 15:00 | final Copa Sudamericana
  • PSG vs. Le Havre | 15:05 | Ligue 1
  • Emelec vs. Aucas 19:00 | LigaPro

    • Domingo 23 de noviembre

  • Arsenal vs. Tottenham | 11:30 | Premier League
  • Macará vs. Delfín 13:00 | LigaPro
  • Inter de Milán vs. AC Milan 14:45
  • Barcelona SC vs. Liga de Quito 15:30 | LigaPro
  • Independiente del Valle vs. Orense 18:00 | LigaPro
