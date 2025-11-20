Fútbol Internacional
Piero Hincapié, opción para ser titular con el Arsenal en el derbi de Londres por la Premier League

   
    Piero Hincapié podrá ser titular en el derbi de Londres entre el Arsenal y el Tottenham en la Premier League.( Redes sociales )
Piero Hincapié ha sido uno de los jugadores revelación con el Arsenal en esta temporada, después de ser fichado en el mercado de traspasos de verano, y el ecuatoriano puede tener su primera titularidad en la Premier League.

Los Gunners se van a enfrentar con el Tottenham Hotspur por el derbi de Londres por la fecha 12 de la Liga de Inglaterra, pero el cuadro de Mikel Arteta tiene una dura baja.

El Arsenal no podrá contar con Gabriel Magalhaes por varias semanas, tras una lesión con la selección de Brasil, por lo que el ecuatoriano se perfila a ser titular.

Lea más: Liverpool se interesa en fichar a Joel Ordóñez para el 2026

De acuerdo a información del portal The Athletics, Piero Hincapié se posiciona como el reemplazo del zaguero brasileño para medirse ante los Spurs en condición de local.

Piero Hincapié podrá jugar su primer partido como titular en la Premier League con el Arsenal.
Piero Hincapié podrá jugar su primer partido como titular en la Premier League con el Arsenal. ( Redes sociales )

El encuentro podrá ser el debut de Hincapié como titular en la Premier League, después de sumar 22 minutos entrando al cambio y tuvo su única ocasión jugando desde el arranque en la Champions League.

Lea más: La FIFA no ampliará el número de convocados por cada selección para el Mundial 2026

Cristhian Mosquera se perfila como otra opción para jugar como defensor, pero Piero tiene ventaja por ser zurdo y tener el mismo perfil que Gabriel.

Arsenal enfrentará al Tottenham este domingo 23 de noviembre, a las 11:30, por la transmisión de Disney+.

