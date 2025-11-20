Piero Hincapié, opción para ser titular con el Arsenal en el derbi de Londres por la Premier League

Piero Hincapié ha sido uno de los jugadores revelación con el Arsenal en esta temporada, después de ser fichado en el mercado de traspasos de verano, y el ecuatoriano puede tener su primera titularidad en la Premier League.

Los Gunners se van a enfrentar con el Tottenham Hotspur por el derbi de Londres por la fecha 12 de la Liga de Inglaterra, pero el cuadro de Mikel Arteta tiene una dura baja.

El Arsenal no podrá contar con Gabriel Magalhaes por varias semanas, tras una lesión con la selección de Brasil, por lo que el ecuatoriano se perfila a ser titular.

Lea más: Liverpool se interesa en fichar a Joel Ordóñez para el 2026

De acuerdo a información del portal The Athletics, Piero Hincapié se posiciona como el reemplazo del zaguero brasileño para medirse ante los Spurs en condición de local.