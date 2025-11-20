Ascenso Nacional: Mineros SC vs. Cuenca Juniors fue suspendido por pedido de Juventud Italiana

El Ascenso Nacional ya está en las semifinales y a punto de definir los dos clubes que subirán a la Serie B, pero el encuentro entre Mineros SC vs. Cuenca Juniors fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Inicialmente, el partido entre el cuadro cuencano y el de Bolívar tenía que disputarse este viernes 21 de noviembre por la ida, pero la FEF suspendió el encuentro por un reclamo de Juventud Italiana, según informó el periodista Ligner Mendoza.

El equipo manabita acusa que Mineros SC cometió una alineación indebida por un futbolista en los cuartos de final del torneo, por lo que Juventud Italiana pide la victoria 3-0. Lea más: Liverpool se interesa en fichar a Joel Ordóñez para el 2026 La audiencia que definirá el futuro de la serie se realizará este viernes 21 de noviembre desde las 16:00 y contará con la presencia de Juventud Italiana, Mineros y el jugador supuestamente alineado incorrectamente.

La FEF suspendió el encuentro entre Mineros SC vs. Cuenca Juniors por la ida de las semifinales del Ascenso Nacional. ( )