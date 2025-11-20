Fútbol Nacional
20 nov 2025 , 10:25

Ascenso Nacional: Mineros SC vs. Cuenca Juniors fue suspendido por pedido de Juventud Italiana

La Federación Ecuatoriana de Fútbol suspendió el encuentro entre Mineros SC y Cuenca Juniors por un reclamo de Juventud Italiana al equipo de Bolívar.

   
    Juventud Italiana suspendió el encuentro entre Cuenca Juniors vs. Mineros SC por alineación indebida en la ronda anterior.( Redes sociales )
El Ascenso Nacional ya está en las semifinales y a punto de definir los dos clubes que subirán a la Serie B, pero el encuentro entre Mineros SC vs. Cuenca Juniors fue suspendido por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Inicialmente, el partido entre el cuadro cuencano y el de Bolívar tenía que disputarse este viernes 21 de noviembre por la ida, pero la FEF suspendió el encuentro por un reclamo de Juventud Italiana, según informó el periodista Ligner Mendoza.

El equipo manabita acusa que Mineros SC cometió una alineación indebida por un futbolista en los cuartos de final del torneo, por lo que Juventud Italiana pide la victoria 3-0.

La audiencia que definirá el futuro de la serie se realizará este viernes 21 de noviembre desde las 16:00 y contará con la presencia de Juventud Italiana, Mineros y el jugador supuestamente alineado incorrectamente.

La FEF suspendió el encuentro entre Mineros SC vs. Cuenca Juniors por la ida de las semifinales del Ascenso Nacional.
La FEF suspendió el encuentro entre Mineros SC vs. Cuenca Juniors por la ida de las semifinales del Ascenso Nacional. ( Redes sociales )

En caso de que la audiencia sea favorable para el cuadro manabita, entonces Juventud Italiana avanzará a las semifinales para enfrentar a Cuenca Juniors por el ascenso.

Inicialmente, el partido del Ascenso tuvo que adelantarse, puesto que Cuenca Jrs. deberá jugar ante Universidad Católica por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador el próximo martes 25 de noviembre, a las 19:00.

En la otra serie del Ascenso Nacional, Liga de Portoviejo visita al Club Deportivo Aampetra este domingo 23 de noviembre, a las 11:00, en el estadio General Rumiñahui.

