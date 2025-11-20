Fútbol Internacional
¿Alan Franco se perderá la final de la Copa Sudamericana por lesión?

Alan Franco salió lesionado en el encuentro entre Ecuador y Nueva Zelanda y es duda para la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Lanús.

   
    Alan Franco es duda para disputar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Mineiro.( Redes sociales )
Alan Franco se mostró preocupado por salir con molestias del amistoso entre la selección de Ecuador y Nueva Zelanda, por lo que se convirtió en duda para enfrentar a Lanús en la final de la Copa Sudamericana.

El volante ecuatoriano empezó el amistoso de La Tri con molestias e intentó seguir, pero tuvo que abandonar el campo de juego antes del final del primer tiempo.

“Siento un ligero dolor en la parte posterior del muslo. No sé muy bien qué me pasa. Espero que puedan hacerme algún tipo de examen”, explicó Franco en El Canal del Fútbol.

Ahora, Alan viajará a Asunción para realizarse un chequeo médico para conocer la gravedad de la lesión y saber si podrá disputar la final de la Copa Sudamericana.

Alan Franco salió lesionado del amistoso de Ecuador ante Nueva Zelanda en un amistoso.
Alan Franco salió lesionado del amistoso de Ecuador ante Nueva Zelanda en un amistoso. ( Redes sociales )

En esta temporada, el futbolista de 27 años acumula 51 partidos disputados, entre todas las competiciones, pero la lesión lo puede dejar afuera del partido más importante del club en este 2025.

La obtención de la Sudamericana es la mejor posibilidad del Mineiro para clasificar a la Copa Libertadores 2026, ya que están a 10 puntos de los puestos de pase con cuatro partidos por jugar.

La final de la Copa Sudamericana se disputará este sábado 22 de noviembre, a las 15:00, por la transmisión de Disney+ y Dsports.

