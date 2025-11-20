¿Alan Franco se perderá la final de la Copa Sudamericana por lesión?

Alan Franco se mostró preocupado por salir con molestias del amistoso entre la selección de Ecuador y Nueva Zelanda, por lo que se convirtió en duda para enfrentar a Lanús en la final de la Copa Sudamericana.

El volante ecuatoriano empezó el amistoso de La Tri con molestias e intentó seguir, pero tuvo que abandonar el campo de juego antes del final del primer tiempo.

“Siento un ligero dolor en la parte posterior del muslo. No sé muy bien qué me pasa. Espero que puedan hacerme algún tipo de examen”, explicó Franco en El Canal del Fútbol.

Ahora, Alan viajará a Asunción para realizarse un chequeo médico para conocer la gravedad de la lesión y saber si podrá disputar la final de la Copa Sudamericana.