Así se jugarán las semifinales del Ascenso Nacional 2025

Tras iniciar con <b>232 clubes</b> en la fase provincial y cribar a 64 para el torneo principal, solo restan <b>cuatro equipos</b> que lucharán por sumarse a la <b>LigaPro Serie B</b> la próxima temporada. Los<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-portoviejo target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ligapro-archiva-caso-david-cabezas-anthony-bedoya-presunto-amano-partidos-EH10427254 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/cuenca-juniors-el-club-de-dos-anos-de-vida-y-con-sello-eljuri-que-hizo-historia-ante-barcelona-sc-AD10021607 target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b>