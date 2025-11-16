Fútbol Nacional
Así se jugarán las semifinales del Ascenso Nacional 2025

Cuatros equipos buscarán subir a la Serie B en las semifinales del torneo de Ascenso Nacional de la Segunda Categoría.

   
    Cuenca Juniors será parte de los semifinalistas del Ascenso Nacional.( REDES )
Tras iniciar con 232 clubes en la fase provincial y cribar a 64 para el torneo principal, solo restan cuatro equipos que lucharán por sumarse a la LigaPro Serie B la próxima temporada.

Los semifinalistas representan a cuatro provincias distintas: Manabí, Bolívar, Pichincha y Azuay.

El Club Deportivo Aampetra de Pichincha se medirá ante la ya conocida Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo. La Capira lucha por regresar a la primera división del fútbol ecuatoriano desde su descenso en 2020.

En la otra llave, el Cuenca Jrs, un club fundado en 2024 por cinco amigos cuencanos, busca hacer historia ascendiendo a la máxima categoría. Su rival será Mineros SC de Bolívar, considerado la gran sorpresa de esta competición.

Los partidos de ida de las semifinales del torneo de Ascenso se disputarán el próximo sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Así se jugarán los cruces de las semifinales del torneo de Ascenso Nacional

  • C.D. Aampetra vs. Liga de Portoviejo en el Estadio General Rumiñahui a las 10h30.
  • Mineros SC vs. Cuenca Juniors en el Complejo Deportivo Mineros S.C a las 14h00.
