Fútbol Nacional
15 nov 2025 , 15:53

LigaPro archiva caso por presunto amaño de partidos de David Cabezas y Anthony Bedoya

Ambos futbolistas analizan emprender acciones legales contra El Nacional, al considerar que el club afectó su imagen y perjudicó su carrera profesional.

   
    David Cabezas y Anthony Bedoya analizan emprender acciones legales contra El Nacional( Foto: Internet )
La LigaPro decidió archivar la investigación por presunto amaño de partidos que involucraba a los jugadores Anthony Bedoya y David Cabezas, quienes recientemente finalizaron su vínculo contractual con El Nacional.

La noticia fue difundida por el periodista Deco Espinoza a través de sus redes sociales, donde afirmó: “LigaPro, mediante oficio, notificó a David Cabezas y Anthony Bedoya el archivo de la investigación preliminar sobre ambos jugadores por presuntos temas extrafutbolísticos.”

Por esta razón, ambos futbolistas analizan emprender acciones legales contra El Nacional, al considerar que el club afectó su imagen y perjudicó su carrera profesional.

Lea también: David Cabezas y Anthony Bedoya rompen el silencio tras su desvinculación de El Nacional

Este 2025 ha estado marcado por varios casos de presuntos amaños de partidos en el fútbol ecuatoriano, situación que incluso ha derivado en hechos violentos que costaron la vida a algunos jugadores.

Pese a que la LigaPro dio por cerrado este caso, la entidad no descarta reabrir investigaciones en caso de que, en el futuro, aparezcan nuevos elementos que señalen posibles infracciones disciplinarias y comprometan la integridad del fútbol nacional.

