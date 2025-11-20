Fútbol Internacional
20 nov 2025 , 09:57

Liverpool se interesa en fichar a Joel Ordóñez para el 2026

Joel Ordóñez ha sido uno de los mejores defensores centrales de la temporada, por lo que el Liverpool tiene interés en su traspaso en el próximo mercado de fichajes.

   
    Joel Ordóñez es opción del Liverpool para el 2026.( Redes sociales )
Joel Ordóñez ha vivido los mejores momentos de su carrera en Bélgica con el Club Brujas y sus actuaciones no han pasado desapercibidas, por lo que estuvo cerca de salir en el mercado de fichajes y ya es buscado por el Liverpool.

En la ventana de traspasos más reciente, el defensor ecuatoriano estuvo a pocas horas de convertirse en nuevo jugador del Olympique de Marsella, pero el cuadro belga dio paso a atrás en las negociaciones.

Los franceses estaban dispuestos a pagar USD 27,25 millones, más USD 5,45 millones en variables, pero el Brujas cambió lo pedido a USD 50 millones.

Joel Ordóñez, opción para fichar por el Liverpool en el 2026

Ahora, después de ser la novela en el mercado, Joel Ordóñez se convirtió en uno de los objetivos del Liverpool para reforzar la defensa en enero del 2026, según informó el periodista James William.

Joel Ordóñez es uno de los objetivos del Liverpool para reforzar la defensa en el próximo mercado de fichajes. ( Redes sociales )

Incluso, el reportero reveló que el cuadro inglés tuvo conversaciones preliminares con el Brujas en verano; sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo.

El director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, buscó fichar a Ordóñez junto a Giovanni Leoni, pero le dieron prioridad al fichaje de Marc Guehi que no ocurrió.

Por esa razón, la directiva del Liverpool se interesa en fichar a Joel para el 2026 y reforzar la zaga defensiva; no obstante, el precio del ecuatoriano tuvo un alza, después de que firmó la renovación de su contrato.

