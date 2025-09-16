Joel Ordóñez renovó su contrato con el Club Brujas hasta el 2029

Este martes 16 de septiembre, el Club Brujas hizo oficial la extensión de contrato de Joel Ordóñez hasta el 2029 , después de un agitado mercado de fichajes en el que estuvo cerca de salir.

El zaguero ecuatoriano informó a la directiva del cuadro belga que deseaba salir del club, tras la oferta del Olympique de Marsella, pero no permitieron el traspaso.

Incluso, los franceses cumplieron las exigencias de pago, pero el Brujas la cambió a última hora para evitar que el defensor salga del club.

Ordóñez volvió a jugar este 13 de septiembre, después de estar separado de todo el plantel desde el 19 de agosto para impulsar su salida para Francia; sin embargo, el defensor volvió a ser tomado en cuenta.