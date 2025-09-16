Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 10:44

Joel Ordóñez renovó su contrato con el Club Brujas hasta el 2029

El Club Brujas confirmó la extensión de contrato de Joel Ordóñez hasta el 2029, después de no permitir su venta al Olympique de Marsella en el mercado de fichajes.

   
    Joel Ordóñez extendió su contrato con el Club Brujas.( Redes sociales )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este martes 16 de septiembre, el Club Brujas hizo oficial la extensión de contrato de Joel Ordóñez hasta el 2029, después de un agitado mercado de fichajes en el que estuvo cerca de salir.

El zaguero ecuatoriano informó a la directiva del cuadro belga que deseaba salir del club, tras la oferta del Olympique de Marsella, pero no permitieron el traspaso.

Incluso, los franceses cumplieron las exigencias de pago, pero el Brujas la cambió a última hora para evitar que el defensor salga del club.

Lea más: En vivo | Athletic Club de Bilbao vs. Arsenal, por la primera fecha de la Champions League

Ordóñez volvió a jugar este 13 de septiembre, después de estar separado de todo el plantel desde el 19 de agosto para impulsar su salida para Francia; sin embargo, el defensor volvió a ser tomado en cuenta.

Joel Ordóñez ha ganado tres títulos con el Club Brujas en Bélgica.
Joel Ordóñez ha ganado tres títulos con el Club Brujas en Bélgica. ( Redes sociales )

En el 2024, Joel firmó una extensión de contrato hasta el 2028 con el Brujas, pero después de su cancelarse su traspaso le ofrecieron un nuevo acuerdo.

Lea más: PSV Eindhoven se enfrenta al Union St. Gilloise por la Champions League

El defensor de 21 años llegó al Club Brujas, desde Independiente del Valle, en el 2022, pero primero pasó por el segundo equipo.

Hasta ahora, Ordóñez ha disputado 85 partidos con el cuadro belga con 11 amarillas y una tarjeta roja. Además, el ecuatoriano ganó la Copa de Bélgica, el título de liga y la Supercopa.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Mercado de fichajes
Club Brujas
Joel Ordoñez
Bélgica
Ecuador
Noticias
