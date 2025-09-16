El entrenador de São Paulo habló de la altura para jugar ante Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito recibirá a São Paulo para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el entrenador de los brasileños ya habló del encuentro.

El estratega del São Paulo, Hernán Crespo, celebró el regreso de varios futbolistas para visitar a los albos, entre ellos a al defensor ecuatoriano.

"Ahora tuvimos de vuelta a Toloi, Alisson, Marcos Antonio, Robert Arboleda”, después de que el grupo de futbolistas estuvo varias semanas ausentes con el club.

