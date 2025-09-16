Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 10:24

El entrenador de São Paulo habló de la altura para jugar ante Liga de Quito en la Copa Libertadores

El entrenador de São Paulo, Hernán Crespo, celebró el regreso de futbolistas como Robert Arboleda y considera que la altura no será un factor tan importante en la serie.

   
    Hernán Crespo habló de la altura para enfrentar a Liga de Quito en la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Liga de Quito recibirá a São Paulo para disputar el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el entrenador de los brasileños ya habló del encuentro.

El estratega del São Paulo, Hernán Crespo, celebró el regreso de varios futbolistas para visitar a los albos, entre ellos a al defensor ecuatoriano.

"Ahora tuvimos de vuelta a Toloi, Alisson, Marcos Antonio, Robert Arboleda”, después de que el grupo de futbolistas estuvo varias semanas ausentes con el club.

Robert Arboleda volverá a jugar con el São Paulo en la Copa Libertadores ante Liga de Quito.
Robert Arboleda volverá a jugar con el São Paulo en la Copa Libertadores ante Liga de Quito. ( Redes sociales )

¿Qué dijo Hernán Crespo de la altura de Quito para la Copa Libertadores?

Crespo señaló que ya ha disputado varios partidos en Quito, por lo que remarcó que no será tan influyente en el encuentro.

“Jugué en altura con la selección. Es un poco diferente, pero el plan de juego es el mismo. Sabemos que es importante, pero tenemos que jugar al fútbol. Tengo confianza, pero sé que nunca se sabe qué va a pasar en la Libertadores, remarcó el argentino.

Finalmente, Crespo apuntó de su equipo que "son un grupo fantástico, gente fantástica, que se sacrifica por los demás. Muy generosos", cerró.

Liga de Quito recibirá al São Paulo este jueves 18 de septiembre, a las 17:00 (hora de Ecuador), por la transmisión de Disney+.

