16 sep 2025 , 09:21

Los 10 países que más entradas han solicitado al Mundial 2026

El Mundial de la FIFA se realizará en junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

   
    Trofeo de la Copa del Mundo( Foto: Internet )
La FIFA ha recibido más de 1.5 millones de solicitudes por parte de aficionados de 210 países en esta primera fase para adquirir entradas al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, los países con mayor demanda son Canadá, Estados Unidos y México, las tres naciones anfitrionas del torneo, seguidos por Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, España, Portugal y Alemania.

"Este gran número de inscripciones recibidas es prueba del enorme entusiasmo que suscita la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo", declaró Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Esta etapa inicial está disponible exclusivamente para usuarios de tarjetas Visa y es dirigida a personas mayores de 18 años.

Según informó la FIFA, los solicitantes seleccionados recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, donde se les indicará la fecha y hora asignadas para comprar sus entradas (sujetas a disponibilidad). El proceso de compra se abrirá desde el 1 de octubre.

Esta fase de venta no excluye ningún partido. Se podrán solicitar entradas para los 104 encuentros del torneo, con precios que van desde USD 60 para partidos de fase de grupos, hasta USD 6 730 para la gran final, que se jugará en Nueva Jersey.

