¡Con asistencia de Kevin Rodríguez! Union St. Gilloise venció al PSV en Champions

El <b>Union St. Gilloise</b>, con el ecuatoriano <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kevin-rodriguez>Kevin Rodríguez</a> desde el arranque, debutó con una victoria contundente por <b>3-1 ante el PSV Eindhoven</b>, como visitante, en la <b>primera jornada de la fase regular</b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fifa-repartira-millones-programa-ayudas-clubes-cedan-jugadores-HC10121060></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>