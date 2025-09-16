Fútbol Internacional
16 sep 2025 , 10:37

¡Con asistencia de Kevin Rodríguez! Union St. Gilloise venció al PSV en Champions

Union St. Gilloise derrotó 3-1 al PSV Eindhoven por la primera fecha de la fase regular de la Champions League.

   
  • ¡Con asistencia de Kevin Rodríguez! Union St. Gilloise venció al PSV en Champions
    Kevin Rodríguez, delantero del Union St. Gilloise, disputa el balón con un jugador del PSV Eindhoven por la Champions League( EFE )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

El Union St. Gilloise, con el ecuatoriano Kevin Rodríguez desde el arranque, debutó con una victoria contundente por 3-1 ante el PSV Eindhoven, como visitante, en la primera jornada de la fase regular de la Champions League.

El equipo belga planteó un partido inteligente, cediendo la iniciativa al rival y apostando al contragolpe. Apenas al minuto 9, Promise David abrió el marcador desde el punto penal, poniendo en ventaja a los suyos.

El PSV intentó reaccionar, pero más desde las individualidades que desde el juego colectivo. La ocasión más clara llegó con un potente remate de Ruben van Bommel, que terminó estrellándose en el travesaño.

Lea también: FIFA pagará USD 355 millones a clubes por ceder jugadores al Mundial 2026

Antes del descanso, al minuto 39, Anouar Ait El Hadj marcó el 2-0 y con este marcador, los dos equipo se fueron aldescanso.

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez tuvo una actuación destacada. Fue intenso en la presión, generó espacios y representó una constante amenaza para la defensa del conjunto neerlandés.

Rodríguez dio la asistencia para el 3-0. Kevin Mac Allister sentenció el encuentro, asegurando los primeros tres puntos del Union St. Gilloise en esta edición de la Champions League.

Sobre el final, van Bommel descontó para su equipo (3-1).

El próximo compromiso del Union St. Gilloise en la Champions será el miércoles 1 de octubre, cuando reciba al Newcastle United.

Alineaciones confirmadas:

Siga el relato del partido en vivo aquí:

Temas
Champions League
Kevin Rodríguez
Ecuador
Noticias
Recomendadas