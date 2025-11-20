¿Michael Morales o Carlos Prates? Islam Makhachev habla de su rival para la defensa del título de la UFC

En el evento UFC 322, Islam Makhachev se consagró campeón de la división peso wélter al vencer a Jack Della Maddalena y analiza su próximo rival para su primera defensa del título, con Michael Morales como opción.

En la misma noche, en Maddison Square Garden, el peleador ecuatoriano noqueó a Sean Brady; mientras que Carlos Prates puso a dormir a Leon Edwards, por lo que ambos se convirtieron en posibles retadores al campeonato.

Al finalizar su pelea, Morales pidió a Dana White su oportunidad por el cinturón; sin embargo, Makhachev mencionó que prefiere pelear ante Kamaru Usman, algo que volvió a decir en una entrevista.

Lea más: La FIFA no ampliará el número de convocados por cada selección para el Mundial 2026