¿Michael Morales o Carlos Prates? Islam Makhachev habla de su rival para la defensa del título de la UFC

En el evento <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ufc target=_blank>UFC</a> 322, <b>Islam Makhachev se consagró campeón de la división peso wélter </b>al vencer a Jack Della Maddalena y analiza su próximo rival para su primera defensa del título, con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/michael-morales target=_blank>Michael Morales</a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/envivo-michael-morales-sean-brady-pelea-combate-resultado-ufc-FH10427714 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/morales-cumpli-mi-palabra-y-merezco-la-oportunidad-por-el-titulo-OH10429326 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/fifa-no-ampliara-numero-convocados-seleccion-mundial-2026-IB10449177 target=_blank></a>