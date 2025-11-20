UFC
20 nov 2025 , 11:39

¿Michael Morales o Carlos Prates? Islam Makhachev habla de su rival para la defensa del título de la UFC

El campeón de la división peso wélter, Islam Makhachev, se pronunció por su primer rival para la defensa de su título de la UFC y apuntó a Michael Morales.

   
  • ¿Michael Morales o Carlos Prates? Islam Makhachev habla de su rival para la defensa del título de la UFC
    Islam Makhachev es doble campeón de la UFC y habló de su rival.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

En el evento UFC 322, Islam Makhachev se consagró campeón de la división peso wélter al vencer a Jack Della Maddalena y analiza su próximo rival para su primera defensa del título, con Michael Morales como opción.

En la misma noche, en Maddison Square Garden, el peleador ecuatoriano noqueó a Sean Brady; mientras que Carlos Prates puso a dormir a Leon Edwards, por lo que ambos se convirtieron en posibles retadores al campeonato.

Al finalizar su pelea, Morales pidió a Dana White su oportunidad por el cinturón; sin embargo, Makhachev mencionó que prefiere pelear ante Kamaru Usman, algo que volvió a decir en una entrevista.

Lea más: La FIFA no ampliará el número de convocados por cada selección para el Mundial 2026

¿Michael Morales será el primer retador de Islam Makhachev por el título de la UFC?

“Yo todavía creo que Kamaru puede vencer a Michael Morales y a Carlos Prates. Usman es uno de los nombres más grandes”, explicó Islam en conversación con la UFC.

Michael Morales noqueó a Sean Brady en el UFC 322.
Michael Morales noqueó a Sean Brady en el UFC 322. ( Redes sociales )

El ruso agregó que “Morales y Prates son jóvenes y tienen hambre, pero Kamaru aún es muy peligroso y es uno de los mejores peleadores del deporte”.

Lea más: Liverpool se interesa en fichar a Joel Ordóñez para el 2026

Por esa razón, Makhachev aclaró que “si la UFC me deja elegir contra quien voy a pelear, yo voy a escoger a Kamaru Usman”, cerró.

Es decir, en caso de que la UFC le dé al campeón la oportunidad de elegir a su primera defensa del título, Islam peleará ante Usman y Morales deberá esperar.

Temas
Deportes
UFC
Artes marciales mixtas
Artes marciales
Deportes Ecuador
Ecuador Deportes
Michael Morales
Dana White
UFC Ecuador
Ecuador
Noticias
Recomendadas