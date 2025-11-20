La FIFA no ampliará el número de convocados por cada selección para el Mundial 2026

La FIFA ratificó que no aumentará el número de jugadores en la lista convocados de cada selección para el Mundial 2026 y mantendrá el límite de jugadores que hubo en la edición de Qatar 2022.

La organización mantendrá el cupo mínimo de 23 futbolistas y máximo de 26 jugadores para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, según informó el periodista argentino Gastón Edul.

Es decir, Sebastián Beccacece convocó a 28 futbolistas para la última fecha FIFA del 2025, por lo que el entrenador deberá analizar a los dos jugadores que se quedarán afuera del Mundial con la selección de Ecuador.

El organismo rector del fútbol mundial ya publicó el reglamento de la competición y descartó la posibilidad de extender la nómina, a pesar de que existió una propuesta para aumentar los integrantes.