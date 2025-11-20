Fútbol Internacional
La FIFA no ampliará el número de convocados por cada selección para el Mundial 2026

La FIFA no analiza aumentar el límite de jugadores convocados por cada selección y el máximo de futbolistas por cada país será de 26 para el Mundial 2026.

   
    La FIFA mantendrá en 26 jugadores la lista de convocados para el Mundial 2026.
La FIFA ratificó que no aumentará el número de jugadores en la lista convocados de cada selección para el Mundial 2026 y mantendrá el límite de jugadores que hubo en la edición de Qatar 2022.

La organización mantendrá el cupo mínimo de 23 futbolistas y máximo de 26 jugadores para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, según informó el periodista argentino Gastón Edul.

Es decir, Sebastián Beccacece convocó a 28 futbolistas para la última fecha FIFA del 2025, por lo que el entrenador deberá analizar a los dos jugadores que se quedarán afuera del Mundial con la selección de Ecuador.

El organismo rector del fútbol mundial ya publicó el reglamento de la competición y descartó la posibilidad de extender la nómina, a pesar de que existió una propuesta para aumentar los integrantes.

Ecuador podrá convocar un máximo de 26 futbolistas para el Mundial 2026.
Ecuador podrá convocar un máximo de 26 futbolistas para el Mundial 2026. ( Redes sociales )

La primera vez que se implementó el nuevo número de futbolistas convocados para el Mundial fue en Qatar 2022, cuando la FIFA tomó la medida excepcional, tras la pandemia de Covid 19.

En ese entonces, el organismo tomó la medida de elevar el cupo de 23 a 26 futbolistas, algo que decidió mantenerlo para el Mundial 2026.

La cita mundialista se realizará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio del 2026, tras dos amistosos que se disputarán entre el 1 y 9 de junio.

