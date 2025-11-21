Ascenso Nacional: Aampetra denuncia intentos de sobornos antes de las semifinales contra Liga de Portoviejo

El Ascenso Nacional se llena de polémica antes de la ida de las semifinales, después de que Club Deportivo Aampetra denunció un intento de sobornos antes de enfrentar a Liga de Portoviejo.

El equipo quiteño reveló que en los últimos días, los futbolistas le han comunicado a la directiva los intentos de sobornos a pocas horas de disputar la ida de las semifinales.

“Hemos recibido reportes preocupantes sobre intentos externos de contactar a algunos de nuestros jugadores para ofrecerles dinero u otros incentivos con el fin de que tengan un desempeño inapropiado en el próximo encuentro oficial”, explicó el club.

Lea más: El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Ecuador en 2026

Aampetra señaló que rechazan las actitudes que buscan afectar la integridad deportiva, además de que confían en losvalores y la disciplina de sus futbolistas, además aclararon que no quieren responsabilizar a nadie de los intentos de sobornos.