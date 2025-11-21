Fútbol Nacional
Ascenso Nacional: Aampetra denuncia intentos de sobornos antes de las semifinales contra Liga de Portoviejo

El Club Deportivo Aampetra reportó que existieron intentos externos de sobornar a futbolistas para tener un mal desempeño ante Liga de Portoviejo en el Ascenso Nacional.

   
    Aampetra reveló intentos de sobornos antes de las semifinales frente Liga de Portoviejo en el Ascenso Nacional.( Redes sociales )
El Ascenso Nacional se llena de polémica antes de la ida de las semifinales, después de que Club Deportivo Aampetra denunció un intento de sobornos antes de enfrentar a Liga de Portoviejo.

El equipo quiteño reveló que en los últimos días, los futbolistas le han comunicado a la directiva los intentos de sobornos a pocas horas de disputar la ida de las semifinales.

“Hemos recibido reportes preocupantes sobre intentos externos de contactar a algunos de nuestros jugadores para ofrecerles dinero u otros incentivos con el fin de que tengan un desempeño inapropiado en el próximo encuentro oficial”, explicó el club.

Aampetra señaló que rechazan las actitudes que buscan afectar la integridad deportiva, además de que confían en losvalores y la disciplina de sus futbolistas, además aclararon que no quieren responsabilizar a nadie de los intentos de sobornos.

“Si bien no existe certeza de que estas llamadas o acercamientos provengan de Liga de Portoviejo o de alguna persona vinculada a dicha institución, consideramos necesario poner este hecho en conocimiento de la opinión pública y expresar nuestro repudio frente a cualquier intento de manipulación o corrupción deportiva”, cerró en su comunicado.

Las semifinales del Ascenso Nacional se han visto empañadas, después de que la otra serie entre Mineros SC y Cuenca Juniors se suspendió por un reclamo de Juventud Italiana.

El encuentro entre Aampetra vs. Liga de Portoviejo se disputará este domingo 23 de noviembre, a las 11:00, en el estadio General Rumiñahuí por Marca 90.

Liga de Portoviejo reacciona a denuncia de intento de soborno

Liga de Portoviejo reaccionó a la denuncia de Club Deportivo Aampetra de un intento de soborno antes de la ida de las semifinales del Ascenso Nacional.

"Sin señalar de forma directa a nuestra institución, se nos menciona dentro de un contexto que puede generar dudas, sospechas o interpretaciones malintencionadas", aclara La Capira.

El club añadió que "buscan distorsionar el ambiente y generar un clima de juego sucio que no toleramos ni permitiremos. Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo ha sostenido siempre una conducta intachable".

"Exigimos que cualquier denuncia, señalamiento o sospecha sea presentada con pruebas concretas y a través de los canales institucionales correspondientes, no mediante comunicados que alimentan el morbo y la confusión pública", solicitó el cuadro de Portoviejo.

Finalmente, el comunicado reafirmó "nuestro rechazo absoluto a cualquier intento de manipulación, incentivos indebidos, presiones externas o prácticas que atenten contra la integridad deportiva", cerró.

