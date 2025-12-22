Alexander Domínguez podría dejar Liga de Quito para jugar en Aucas

Con la temporada 2025 finalizada, los equipos de la LigaPro ya comienzan a planificar refuerzos de cara al próximo año. En ese contexto, Sociedad Deportiva Aucas se encuentra en la búsqueda de un nuevo arquero.

Según información de la periodista Johanna Calderón, el cuadro oriental estaría interesado en fichar al guardameta de Liga de Quito, Alexander Domínguez, quien en esta temporada perdió la titularidad en el conjunto albo debido al destacado rendimiento de Gonzalo Valle.

Domínguez buscaría salir de Liga de Quito en busca de mayor continuidad, pese a que volvió a tener minutos en el segundo semestre a raíz de una lesión de Valle.

Lea también: Liga de Quito e IDV aseguran millonario premio por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Además, es uno de los jugadores más exitosos en la historia de Liga de Quito por la cantidad de títulos obtenidos, pero en los últimos días fue cuestionado tras recibir un gol desde más de 52 metros, convertido por Gregori Anangonó en la final de la Copa Ecuador.

Sin embargo, Aucas no solo tendría en carpeta al experimentado arquero albo, ya que también estaría interesado en contratar a Gabriel Cevallos como alternativa para reforzar el arco.

A pesar de ello, el guardameta sigue siendo considerado una de las figuras más importantes del albo y su salida podría concretarse en 2025, poniendo fin a una etapa histórica en la institución.