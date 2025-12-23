Fútbol Nacional
Independiente del Valle anunció a Joaquín Papa como su nuevo entrenador

Independiente del Valle confirmó la llegada de Joaquín Papa como su nuevo director técnico, tras la salida de Javier Rabanal.

   
    Joaquín Papa es el nuevo entrenador de Independiente del Valle para el 2026.( Redes sociales )
Este martes 23 de diciembre, Independiente del Valle anunció a Joaquín Papa como su nuevo entrenador para el 2026, después de la sorpresiva salida de Javier Rabanal.

Después del último partido de los rayados, el estratega español fue presentado por Universitario de Perú; mientras que el cuadro del Valle aseguró la llegada del uruguayo.

“El humo blanco sale de nuestra casa: el Profesor Joaquín Papa asume el mando. Un líder, un guía y, sobre todo, la cabeza de esta gran familia”, dijo Independiente en su presentación.

Los rayados añadieron que “¡Bienvenido a Un Club Diferente Profe! Aquí lo recibimos con la ilusión de que estamos en buenas manos”, cerró.

Papa llegará a Ecuador el 6 de enero del 2026 para conocer las instalaciones de los rayados y presentarse ante los trabajadores, además de alistar los fichajes y salidas del plantel.

Posteriormente, los jugadores regresarán el 12 de enero para empezar la pretemporada. El primer partido de la temporada se disputará el 20 de febrero del 2026.

En este 2025, Independiente del Valle se consagró campeón de la LigaPro, quedó eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana y llegó a cuartos de final de la Copa Ecuador.

