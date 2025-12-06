¡Independiente del Valle es campeón de la LigaPro 2025!

Independiente del Valle es el nuevo campeón nacional tras empatar 1-1 a Libertad y aprovechó la caída de LDUQ en Machala por 2-1 ante Orense SC por lo que le sacó una diferencia de 10 puntos a 9 de disputar por lo que se volvió imposible de que lo supere y con ello firmó su segunda estrella local.

Iniciado el partido, Independiente del Valle intentó dominar desde la posesión y siendo agresivo, marcando a campo abierto.

Renato Ibarra fue el más activo por la banda derecha, pudiendo centrar en más de una ocasión a favor de Claudio Spinelli que perdonó en más de una ocasión el arco lojano.

Por su parte, Libertad fue más cauto, cubrió en bloque bajo intentando aprovechar los espacios con David Caicedo como punta, Yerlin Quiñónez como extremo y un participativo Wilter Ayoví que tuvo una ocasión clara de gol pero sin poder facturarlo.

El 1-0 llegó minuto 40 por medio de Yerlin Quiñónez quien acumuló metros, desbordó y sacó un fuerte remate al primer palo de Guido Villar poniendo el silencio.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Claudio Spinelli puso el 1-1 con un fuerte cabezazo en los adicionales.

En el segundo tiempo IDV mantuvo el control pero la imprecisión se apoderó de sus jugadores y no pudo facturar el 2-1.

Sin embargo, IDV recibió una noticia positiva ya que en Machala, Orense SC le remontó 2-1 a LDUQ y con ello firmaba su segunda corona a nivel profesional.

Con ello, IDV empató pero alcanzó un total de 75 puntos mientras que LDUQ se quedó con 65, siendo una diferencia de 10 unidades, y a falta de 3 partidos por disputar (9 puntos), formalmente el cuadro negriazul es el nuevo campeón del fútbol ecuatoriano.