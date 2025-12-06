¡Independiente del Valle es campeón de la LigaPro 2025!

<b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle>Independiente del Valle</a></b> es el nuevo campeón nacional tras empatar 1-1 a<b> Libertad y aprovechó la caída de LDUQ </b>en Machala por 2-1 ante<b> Orense SC</b> por lo que le sacó una diferencia de 10 puntos a 9 de <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ind-del-valle></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/mundial-2026-estas-son-las-sedes-y-horarios-de-la-seleccion-de-ecuador-PG10527585></a></b> <b></b> <b></b>