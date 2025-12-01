Fecha, hora y dónde ver Cuenca Juniors vs. Universidad Católica por las semifinales de la Copa Ecuador

El primer finalista de la Copa Ecuador se va a definir durante el cruce entre Cuenca Juniors y la Universidad Católica, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la vuelta de las semifinales.

El conjunto cuencano llega motivado al encuentro, tras conseguir una importante victoria por 2-0 ante Mineros SC para acercarse al ascenso a la Serie B.

Por su parte, la chatolei igualó 0-0 al Orense en su búsqueda por hacerse con el tercer lugar de la tabla de posiciones del hexagonal final.

