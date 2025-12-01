Fútbol Nacional
01 dic 2025 , 11:57

Fecha, hora y dónde ver Cuenca Juniors vs. Universidad Católica por las semifinales de la Copa Ecuador

   
    Cuenca Juniors enfrentará a la Universidad Católica por la vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador.( Ecuavisa )
El primer finalista de la Copa Ecuador se va a definir durante el cruce entre Cuenca Juniors y la Universidad Católica, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, en la vuelta de las semifinales.

El conjunto cuencano llega motivado al encuentro, tras conseguir una importante victoria por 2-0 ante Mineros SC para acercarse al ascenso a la Serie B.

Por su parte, la chatolei igualó 0-0 al Orense en su búsqueda por hacerse con el tercer lugar de la tabla de posiciones del hexagonal final.

Fecha, hora y dónde ver Cuenca Juniors vs. Universidad Católica por las semifinales de la Copa Ecuador

El duelo entre Cuenca Juniors vs. Universidad Católica se disputará este martes 2 de diciembre, a las 19:00, por la transmisión de DSports.

Universidad Católica goleó 4-1 al Cuenca Juniors en la ida de las semifinales de la Copa Ecuador.
Universidad Católica goleó 4-1 al Cuenca Juniors en la ida de las semifinales de la Copa Ecuador. ( API )

En la ida de la serie, el conjunto quiteño goleó por 4-1 al cuadro cuencano, tras empezar perdiendo por 0-1 consiguió la remontada.

Si la semifinal de la vuelta le da una victoria con una diferencia de tres goles a Cuenca Juniors, es decir, empatados en el global, la serie se define en penales.

En la otra llave, Liga de Quito venció 1-2 a Emelec, en el estadio George Capwell, y la vuelta se define en Quito.

