Universidad Católica goleó a Cuenca Juniors y sueña con avanzar a la final de la Copa Ecuador

<a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/u-catolica>Universidad Católica</a> remontó y goleó 4-1 a <b>Cuenca Juniors</b> por la semifinal de ida de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-ecuador> Copa Ecuador</a>, que se llevó a cabo en el <b>estadio Olímpico Atahualpa. </b> Universidad Católica sufrió, pero finalmente <b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/isaac-alvarez-liga-quito-ligapro-12equipos-control-finaciero-fixture-LC10472955></a> <b></b> <b></b> <b></b>