Fútbol Nacional
25 nov 2025 , 18:12

Universidad Católica goleó a Cuenca Juniors y sueña con avanzar a la final de la Copa Ecuador

Universidad Católica goleó 4-1 a Cuenca Juniors por la semifinal de ida de la Copa Ecuador

   
    El delantero de Universidad Católica, José Fajardo, celebra un gol contra Cuenca Juniors en la semifinal de ida de la Copa Ecuador( API )
Fernando Guevara
Universidad Católica remontó y goleó 4-1 a Cuenca Juniors por la semifinal de ida de la Copa Ecuador, que se llevó a cabo en el estadio Olímpico Atahualpa.

Universidad Católica sufrió, pero finalmente alcanzó su objetivo: ganar y obtener una ventaja considerable para afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta en busca de la final del torneo.

En los primeros 45 minutos, el equipo camaratta no logró superar el esquema defensivo planteado por Cuenca Juniors. Los azuayos cerraron todos los espacios, impidiendo que Azarías Londoño y José Fajardo generaran opciones claras de gol.

Lea también: Isaac Álvarez: "La LigaPro debe tener 12 equipos y disputar un torneo de doble ronda"

Aunque la primera mitad terminó 0-0, las anotaciones llegaron en la etapa complementaria. Apenas iniciado el segundo tiempo, Cuenca Juniors sorprendió y silenció al estadio Olímpico Atahualpa con un autogol de Luis Cangá que les daba momentáneamente la ventaja.

Sin embargo, ese tanto despertó al Trencito Azul. Azarías Londoño, por partida doble, Daykol Romero y José Fajardo se encargaron de revertir el marcador y asegurar una victoria sólida para el conjunto capitalino.

La revancha se disputará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar este martes 2 de diciembre, a las 19:00 (hora de Ecuador).

