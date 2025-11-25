Fútbol Nacional
25 nov 2025 , 19:50

Isaac Álvarez: "La LigaPro debe tener 12 equipos y disputar un torneo de doble ronda"

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, cuestionó la organización el formato de la LigaPro 2025

   
    El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, en rueda de prensa ( Foto: Liga de Quito )
El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, cuestionó el formato del campeonato, el calendario y el control económico aplicado por la LigaPro durante la temporada 2025.

“Este pedido nació desde los clubes, particularmente de mi parte, al momento de elaborar el nuevo fixture. Buscábamos tener más partidos porque el tiempo de competencia era reducido debido a las vacaciones por el Mundial”, señaló Álvarez en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).

Según el directivo, el calendario presentó dificultades tanto para los equipos del primer hexagonal como para los del segundo, que podrían terminar con puntos que los comprometan con el descenso. “Quienes pelean la permanencia deben afrontar seis partidos determinantes para su futuro”, advirtió.

Álvarez también se mostró crítico con el número de participantes en la Serie A: “Soy de los que creen que 16 equipos son demasiados, con todo respeto para los que están ahí. Deberíamos tener 12 y disputar un torneo de doble ronda. Es mi apreciación”.

En cuanto al Fair Play financiero, el presidente albo afirmó que varios clubes están cumpliendo con las reglas. “En el caso de Liga, estamos alineados con lo establecido. Tenemos más del 85 % de cumplimiento. Ya cancelamos octubre a los jugadores; lo que resta son primas, que, si bien son importantes, ya fueron conversadas con el plantel”.

Álvarez insistió en que el control económico debe aplicarse con firmeza. “Los clubes que cumplen deben jugar. Con los que no cumplen, hay que tomar medidas para que se pongan al día. Hoy no hay descenso, eso es evidente, pero estas situaciones no deberían darse si tuviéramos un campeonato claramente estructurado”.

De cara al 2026, pidió una reflexión profunda sobre la realidad del fútbol ecuatoriano. “Mientras no entendamos que la situación del fútbol nacional y del propio torneo de LigaPro no es la ideal, seguiremos igual”.

El dirigente recordó que la creación de LigaPro tuvo como objetivo ordenar el balompié nacional. “En 2018, los derechos de transmisión rondaban los 28 o 30 millones de dólares; ahora estamos en 20 o incluso menos. Se habló de fair play financiero, no de estar cambiando el formato cada año. No podemos continuar así”.

Además, afirmó que las propuestas para la próxima temporada deben buscar el bienestar del fútbol ecuatoriano. “Solo basta observar modelos como la Premier League o LaLiga. Sus normas son claras y se respetan. Ese es el reglamento y punto. Lo ideal sería establecer un marco regulatorio para los próximos 20 o 30 años y cumplirlo”.

Álvarez también informó sobre la reducción de deudas del club. “La más significativa fue con el SRI. Tuvimos que acudir a los bancos y realizar todos los trámites necesarios. Logramos acceder a una revisión tributaria. En 2023 y 2024 hemos cumplido; la única deuda pendiente corresponde a una obligación de 2022 por IVA, y ya estamos en negociaciones”.

Finalmente, destacó las obras realizadas en el estadio con miras a la Copa Libertadores. “La suite principal llevará el nombre de Edwin Ripalda, quien junto a Rodrigo Paz fue el verdadero ejecutor del proyecto del estadio. Se lo ganó. Desde anoche, por resolución del directorio, la suite Libertadores lleva su nombre”.

Agregó que, a futuro, el club planea construir un museo institucional. “Estamos trabajando en todo esto para seguir creciendo y mejorar cada detalle”.

