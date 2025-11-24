Fútbol Nacional
24 nov 2025 , 11:01

Isaac Álvarez, sobre el amistoso ante Inter Miami: “Partidos como ese enriquecen al fútbol ecuatoriano”

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó una reunión con empresarios para el amistoso ante el Inter Miami y reveló detalles de la conversación.

   
    El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, habló del amistoso del Inter Miami en Ecuador.( Redes sociales )
El Inter Miami de Lionel Messi llegará a Ecuador para disputar un amistoso contra un equipo de la LigaPro y varios clubes han surgido como opciones para ser el rival en el evento, incluso han existido reuniones con algunos directivos.

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó la reunión con el empresario que traerá el evento al país y se pronunció por las especulaciones que existen.

“Han opinado todos, menos la gente que hemos estado pendiente”, explicó el dirigente, después del empate 2-2 entre los albos y Barcelona SC, en radio Diblu.

Lea más: Ascenso Nacional: FEF sancionó a Mineros por alineación indebida, pero jugará las semifinales

Nosotros recibimos una invitación a una reunión y no se habló más que de cosas como la capacidad del estadio o la situación de cuántas suites tiene, cosas de esas”, destacó Álvarez.

El Inter Miami de Lionel Messi disputará un amistoso en el 2026.
El Inter Miami de Lionel Messi disputará un amistoso en el 2026. ( EFE )

El directivo aclaró que “nada más que Liga haya aceptado una reunión para manejar una opción. Partidos como ese enriquecen al fútbol ecuatoriano, independientemente del equipo o la ciudad”.

Lea más: ¿Cuál es el premio para el segundo lugar del hexagonal final de la LigaPro?

Finalmente, Álvarez reconoció que la decisión final ya no es tomada por ellos. “De parte de nuestra institución aceptamos una reunión para conversar y nada más, en lo absoluto. Son cosas que ya no dependen o no están en nuestras manos”, cerró.

El jueves 27 de noviembre, a las 11:30, se espera que se confirme el rival del Inter Miami y la ciudad que acogerá el amistoso.

