Isaac Álvarez, sobre el amistoso ante Inter Miami: “Partidos como ese enriquecen al fútbol ecuatoriano”

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inter-miami target=_blank>Inter Miami</a> de Lionel Messi llegará a Ecuador para disputar un amistoso </b>contra un equipo de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a> y varios clubes han surgido como opciones para ser el rival en el evento, incluso han existido <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-y-liga-de-quito-firmaron-intenso-empate-HD10461776 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/ascenso-nacional-fef-sanciono-mineros-alineacion-indebida-jugara-semifinales-HD10463370 target=_blank></a> <b></b>