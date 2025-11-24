Fútbol Internacional
Keny Arroyo anotó en la victoria del Cruzeiro sobre el Corinthians para asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026

Keny ‘Cheché’ Arroyo volvió a destacarse en el Brasileirão al marcar uno de los goles en la sólida victoria 3-0 de Cruzeiro frente a Corinthians, en un duelo donde el equipo azul impuso autoridad de principio a fin.

   
El elenco mineiro abrió el camino del triunfo con un doblete de Kaio Jorge, quien anotó a los 26 y 49 minutos. Ya con el partido encaminado, a los 64' apareció Arroyo para firmar el tercer tanto con una definición certera, coronando una actuación que refleja su crecimiento y madurez futbolística.

Su gol llegó cuando el marcador estaba 2-0, apagando cualquier intento de reacción del ‘Timão’ y sellando la goleada.

Con esta nueva anotación, ‘Cheché’ continúa consolidando su protagonismo en la élite del fútbol brasileño. Sus minutos, aporte ofensivo y presencia constante en partidos de alto nivel lo confirman como una de las jóvenes proyecciones ecuatorianas con mayor proyección en Sudamérica.

