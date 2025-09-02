Fútbol Internacional
02 sep 2025 , 07:07

Keny Arroyo, nuevo delantero del Cruziero

Keny Arroyo firmó un contrato que lo vincula al club brasileño hasta finales de 2029

   
  • Keny Arroyo, nuevo delantero del Cruziero
    Keny Arroyo, nuevo jugador del Cruzeiro( Foto: Cruzeiro )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Se hizo oficial. El Cruzeiro anunció a través de sus redes sociales la incorporación del delantero ecuatoriano Keny Arroyo, quien firmó un contrato que lo vincula al club brasileño hasta finales de 2029.

“¡BIENVENIDO! . El joven delantero ecuatoriano, que jugó en el Besiktas-TUR, ha firmado con el Cruzeiro hasta finales de 2029”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

Keny Arroyo se suma al Cruzeiro con el objetivo de sumar minutos y consolidarse como una de las figuras del equipo. Entre sus principales virtudes destacan el uno contra uno, su habilidad para el regate, su desequilibrio ofensivo y su olfato goleador.

Lea también: Camiseta de Piero Hincapié en el Arsenal: precios, modelos y dónde comprarla

Con estas cualidades, el joven delantero tiene potencial para brillar en el competitivo fútbol brasileño. Además, en su nuevo equipo se reencontrará con el argentino Lautaro Díaz, con quien compartió vestuario en Independiente del Valle.

Según el periodista Serkan Morova, el traspaso se concretó por una cifra cercana a los USD 9,3 millones. Durante su paso por el Besiktas, Arroyo disputó 14 partidos, en los que marcó dos goles y no registró asistencias.

Temas
Brasil
Cruzeiro
Keny Arroyo
Ecuador
Noticias
Recomendadas