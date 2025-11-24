Fútbol Nacional
24 nov 2025 , 09:19

Ascenso Nacional: La FEF sancionó a Mineros por alineación indebida, pero sí jugará las semifinales

La Federación Ecuatoriana de Fútbol determinó que Mineros SC sí tuvo alineación indebida ante Juventud Italiana y sancionó económicamente al club, pero no de forma deportiva.

   
    Mineros SC fue sancionado por alineación indebida en los cuartos de finales del Ascenso Nacional( Redes sociales )
El encuentro entre Mineros SC y Cuenca Juniors por las semifinales del Ascenso Nacional fue suspendido provisionalmente por el reclamo de Juventud Italiana, al señalar que el equipo de Bolívar alineó de forma indebida a un jugador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya dio su veredicto.

Después de la audiencia, la FEF determinó que Mineros sí cometió alineación indebida por contar con May Laury Quiñónez, quien juega con cédula de mujer en lugar de hombre.

El organismo determinó que la sanción al club de Bolívar sea solamente económica y no deportiva, algo que no contentó a Juventud Italiana, que ya apeló la decisión.

La FEF castigó con USD 10 000 a Mineros e inhabilitó al futbolista hasta que pueda cambiar el género en su cédula para volver a jugar en el fútbol ecuatoriano.

Juventud Italiana apelará la decisión de la FEF en contra de Mineros SC. ( Redes sociales )

Juventud Italiana, que perdió en los cuartos de final ante Mineros por 3-2, pretendía que la FEF le reste puntos a su rival y ser ellos los que accedan a las semifinales ante Cuenca Júniors, pero eso no ocurrirá porque la sanción solo quedó en el plano económico.

Por esa razón, la FEF dispuso que el encuentro entre Mineros y Cuenca Juniors ya puede ser programado para disputar la Segunda Categoría y la búsqueda del ascenso a la Serie B

Juventud Italiana apelará la decisión de la FEF

Juventud Italiana explicó que “la Comisión reconoce expresamente que sí existió alineación indebida por parte del Club Mineros SC, confirmando que el jugador inscrito y alineado no era elegible para competir en la rama masculina, debido a la inconsistencia registral existente en su documento de identidad”.

De esa forma, el cuadro manabita considera que le dieron validez a su protesta y merecen conseguir la clasificación a semifinales.

“Juventud Italiana, en ejercicio de nuestros derechos, presentaremos de inmediato la apelación correspondiente”, explicó el club.

