Ascenso Nacional: La FEF sancionó a Mineros por alineación indebida, pero sí jugará las semifinales

El encuentro entre Mineros SC y Cuenca Juniors por las semifinales del Ascenso Nacional fue suspendido provisionalmente por el reclamo de Juventud Italiana, al señalar que el equipo de Bolívar alineó de forma indebida a un jugador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya dio su veredicto.

Después de la audiencia, la FEF determinó que Mineros sí cometió alineación indebida por contar con May Laury Quiñónez, quien juega con cédula de mujer en lugar de hombre.

El organismo determinó que la sanción al club de Bolívar sea solamente económica y no deportiva, algo que no contentó a Juventud Italiana, que ya apeló la decisión.

La FEF castigó con USD 10 000 a Mineros e inhabilitó al futbolista hasta que pueda cambiar el género en su cédula para volver a jugar en el fútbol ecuatoriano.