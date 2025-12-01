Fútbol Internacional
El mensaje de Sebastián Beccacece a los hinchas ecuatorianos para el sorteo del Mundial 2026

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, le escribió un mensaje a los hinchas ecuatorianos antes del sorteo del Mundial 2026.

   
    Sebastián Beccacece escribió un mensaje motivacional a los ecuatorianos para el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.( AFP )
La selección de Ecuador está a pocos días de conocer a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que Sebastián Beccacece envío un mensaje a los seguidores de La Tri.

El entrenador argentino ha sido muy criticado durante la clasificación a la cita mundialista, por su rendimiento durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero él se mostró confiado del plantel que tiene.

"A los jugadores y al pueblo ecuatoriano: en unos días conoceremos a nuestros rivales. Quiero expresar mi orgullo de acompañar y guiar a grandísimos profesionales, pero sobre todo a bellísimas personas que representan valores de unidad y amor por la identidad de una nación. Mi afecto, admiración y respeto para esta gran familia", señaló Beccacece.

El argentino pidió a los ecuatorianos que "los invito a seguir trabajando duro, con humildad y alegría, para alcanzar el gran sueño de todo un país", cerró.

Después de los dos últimos amistosos de la selección de Ecuador, ante Canadá y Nueva Zelanda, las críticas se intensificaron por el flojo nivel de juego del combinado nacional; sin embargo, el entrenador no ha puesto en duda su cargo.

Desde su llegada a La Tri, Beccacece registra seis victorias, nueve empates y una sola derrota, pero sus tácticas no convencen a los hinchas, a pesar de conseguir la clasificación a la cita mundialista como segundo en la tabla de posiciones.

El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre, desde las 12:00, en Washington. La selección de Ecuador consiguió la ubicación en el bombo 2 por su rendimiento.

