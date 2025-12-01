El mensaje de Sebastián Beccacece a los hinchas ecuatorianos para el sorteo del Mundial 2026

La selección de Ecuador está a pocos días de conocer a sus tres rivales para la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que Sebastián Beccacece envío un mensaje a los seguidores de La Tri.

El entrenador argentino ha sido muy criticado durante la clasificación a la cita mundialista, por su rendimiento durante las Eliminatorias Sudamericanas, pero él se mostró confiado del plantel que tiene.

"A los jugadores y al pueblo ecuatoriano: en unos días conoceremos a nuestros rivales. Quiero expresar mi orgullo de acompañar y guiar a grandísimos profesionales, pero sobre todo a bellísimas personas que representan valores de unidad y amor por la identidad de una nación. Mi afecto, admiración y respeto para esta gran familia", señaló Beccacece.

El argentino pidió a los ecuatorianos que "los invito a seguir trabajando duro, con humildad y alegría, para alcanzar el gran sueño de todo un país", cerró.