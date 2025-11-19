¿Qué selecciones evitó Ecuador tras asegurar el Bombo dos para el Mundial 2026?

La <b>selección de Ecuador</b>, con goles de <b>Nilson Angulo</b> y <b>Leonardo Campana</b>, venció <b>2-0 a Nueva Zelanda</b> y aseguró su permanencia en el <b>bombo dos</b> para el sorteo del Mundial 2026. Tras finalizar las<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/balance-sebastian-beccacece-ecuador-numeros-desafios-pendientes-mundial-2026-DB10446731></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>