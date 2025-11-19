¿Qué selecciones evitó Ecuador tras asegurar el Bombo dos para el Mundial 2026?

La selección de Ecuador, con goles de Nilson Angulo y Leonardo Campana, venció 2-0 a Nueva Zelanda y aseguró su permanencia en el bombo dos para el sorteo del Mundial 2026.

Tras finalizar las Eliminatorias Sudamericanas, la Tri se fijó como objetivo ingresar al bombo dos para evitar enfrentar a selecciones de mayor renombre en el sorteo que se realizará el 5 de diciembre en Washington D. C.

Con este resultado, Ecuador evitó a potencias ubicadas en ese mismo bombo, como: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Sin embargo, la Tri sí podría enfrentarse a las selecciones anfitrionas, Estados Unidos, Canadá y México, y también a las cabezas de serie: España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Lea también: Balance de Sebastián Beccacece en Ecuador: números, logros y desafíos pendientes rumbo al Mundial 2026

Argentina y Brasil también son cabezas de serie, pero al pertenecer a la Conmebol, no pueden quedar en el mismo grupo que Ecuador. Lo mismo pasaría con Paraguay que pertenece al bombo tres.

La selección ecuatoriana también podría medirse con equipos del bombo tres, como Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí, Sudáfrica y Panamá.

Además, podría compartir grupo con selecciones del bombo cuatro: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y las seis selecciones que clasifiquen mediante la repesca.

El próximo partido de la Tri será en marzo de 2026, y el presidente de la FEF, Francisco Egas, confirmó que el rival será una selección europea.