Moisés Caicedo jugó el peor partido de su temporada ante el Arsenal, asegura la prensa inglesa

El encuentro entre el Chelsea y el Arsenal tiene una gran expectativa por el duelo entre los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié, pero la batalla se terminó antes del primer tiempo.

El Niño Moi salió expulsado al minuto 38 por una dura entrada al tobillo de Mikel Merino. La jugada fue amarilla, pero después de la revisión del VAR se mostró la tarjeta roja.

La prensa de Inglaterra quedó decepcionada por el rendimiento del ecuatoriano, tras su sorpresiva expulsión que perjudicó a los Blues.

"Este partido fue anunciado no solo como una batalla entre Chelsea y Arsenal, sino entre Moisés Caicedo y Declan Rice. Al final, fue Caicedo quien cambió el rumbo del partido, aunque no como lo ha hecho tantas veces con los Blues esta temporada"; empezó el medio The Sun su análisis.

"Solo puede describirse como su peor actuación de la temporada, y ahora se perderá los partidos contra Leeds y Bournemouth. 1-0 Declan Rice", cerró el portal al puntuarlo con dos sobre 10.