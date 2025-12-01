Fútbol Internacional
Moisés Caicedo jugó el peor partido de su temporada ante el Arsenal, asegura la prensa inglesa

Moisés Caicedo vio la roja al minuto 38 en el duelo entre Chelsea y Arsenal por la Premier League. La expulsión encendió las críticas de la prensa inglesa, que señaló con dureza al ecuatoriano.

   
    Moisés Caicedo salió expulsado en el duelo entre el Chelsea y el Arsenal.( Redes sociales )
El encuentro entre el Chelsea y el Arsenal tiene una gran expectativa por el duelo entre los ecuatorianos Moisés Caicedo y Piero Hincapié, pero la batalla se terminó antes del primer tiempo.

El Niño Moi salió expulsado al minuto 38 por una dura entrada al tobillo de Mikel Merino. La jugada fue amarilla, pero después de la revisión del VAR se mostró la tarjeta roja.

La prensa de Inglaterra quedó decepcionada por el rendimiento del ecuatoriano, tras su sorpresiva expulsión que perjudicó a los Blues.

"Este partido fue anunciado no solo como una batalla entre Chelsea y Arsenal, sino entre Moisés Caicedo y Declan Rice. Al final, fue Caicedo quien cambió el rumbo del partido, aunque no como lo ha hecho tantas veces con los Blues esta temporada"; empezó el medio The Sun su análisis.

"Solo puede describirse como su peor actuación de la temporada, y ahora se perderá los partidos contra Leeds y Bournemouth. 1-0 Declan Rice", cerró el portal al puntuarlo con dos sobre 10.

Moisés Caicedo jugó 38 minutos en el duelo entre el Chelsea y el Arsenal por la Premier League.
Moisés Caicedo jugó 38 minutos en el duelo entre el Chelsea y el Arsenal por la Premier League. ( EFE )

El medio de Football London criticó a Caicedo por su dura entrada, pues complicó el partido para el Chelsea y lo valoró con tres sobre 10.

“Expulsado por una fuerte falta a Merino en la primera parte. Una tonta entrada. Moisés suele ser sensacional, pero decepcionó a su equipo”, comenta el portal.

También, The Standard agregó que “Caicedo estaba encendido con sus típicas entradas fuertes, pero se pasó de revoluciones ante Merino y volvió la difícil tarea del Chelsea mucho más complicada”.

Por su sanción, Moisés se va a perder los próximos tres partidos de la Premier League. Además, esta fue su primera expulsión en la liga de Inglaterra.

