La increíble historia del joven peruano que relató la final de la Copa Libertadores desde un cerro

Desde su cuenta de TikTok, Pol Deportes, el joven Cliven Huamán narró la final de la Copa Libertadores, pese a que no pudo acreditarse debido a su corta edad.

   
    La historia de Pol Deportes, el joven narrador de 15 años que relató la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima( Captura pantalla )
Un joven de 15 años viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para transmitir, desde las inmediaciones del estadio Monumental, la final de la Copa Libertadores, que terminó con el triunfo de Flamengo sobre Palmeiras, logrando así su cuarto título en el torneo.

Desde su cuenta de TikTok, Pol Deportes, el joven Cliven Huamán narró la final pese a que no pudo acreditarse debido a su corta edad.

Vinimos 18 horas para estar acá, para poder vivir una final de Copa Libertadores. No entramos al estadio, pero estuvimos narrando este gran partido”, relató, destacando el esfuerzo detrás de su cobertura.

Durante la transmisión, compartió su emoción con sus seguidores: “Les invito a que puedan seguirme en Pol Deportes”, dijo, señalando que logró relatar todo el segundo tiempo pese al cansancio.

Aunque no pudo ingresar al estadio, Cliven igualmente cumplió un sueño: relatar la final en vivo, a su manera, y transmitir su pasión a los miles de seguidores.

Además, Pol Deportes planea transmitir los playoffs del fútbol peruano entre Alianza Lima y Sporting Cristal.


