01 dic 2025 , 11:09

Fernando Gaibor no renovará su contrato con Alianza Lima para el 2026 y se acerca a Emelec

Fernando Gaibor saldrá de Alianza Lima como agente libre para la temporada 2026 y Emelec se posiciona como favorito para su regreso a Ecuador.

   
    Fernando Gaibor no va a renovar su contrato con Alianza Lima para el 2026.( Redes sociales )
Ramiro Ulloa
Fernando Gaibor firmó con Alianza Lima a inicios del 2025 como uno de los jugadores estrellas del fútbol peruano, pero su paso por el país vecino parece llegar a su final y volverá a Ecuador.

El volante ecuatoriano tuvo una temporada con un nivel regular, por lo que el cuadro peruano no analiza su renovación de contrato para la próxima temporada y lo dejarán salir libre.

Gaibor ya busca un nuevo equipo para el 2026 y todo apunta a un regreso para el fútbol ecuatoriano, tras su paso por Barcelona SC, pero ahora volverá al otro equipo del Astillero.

Según la periodista María José Flores, Emelec está interesado en la contratación de Fernando Gaibor para el 2026 como agente libre, tras quedar sin equipo.

Fernando Gaibor busca nuevo equipo para el 2026.
Fernando Gaibor busca nuevo equipo para el 2026. ( Redes sociales )

A diferencia del volante, Eryc Castillo ya renovó su contrato con Alianza Lima y extendió su vínculo con el cuadro peruano por más años.

En esta temporada, el futbolista de 34 años suma 49 partidos disputados con dos goles y cinco asistencias, pero sin poder alzar un título de campeón.

En el fútbol ecuatoriano, Gaibor ha vestido las camisetas de: Emelec, Barcelona SC, Guayaquil City e Independiente del Valle.

