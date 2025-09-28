Fútbol Nacional
28 sep 2025 , 17:15

Así quedó la tabla de posiciones en el final de la fase inicial

Con Independiente del Valle como líder con una gran ventaja, todos los clubes de la LigaPro ya conocen sus destinos para la segunda fase del torneo.

   
    Independiente del Valle quedó como líder de la tabla de posiciones.( Redes sociales )
Este domingo 28 de septiembre, la fase inicial de la LigaPro llegó a su final con el destino de todos los clubes ya definidos, después de que algunos equipos ya conocían su futuro.

Independiente del Valle quedó como líder del campeonato con una ventaja de 9 puntos con Barcelona SC, después de empatar ante Demlfín.

Por su lado, Liga de Quito venció 3-1 al Técnico Universitario para asegurar su tercer puesto en el hexagonal principal; mientras que los ambateños quedaron en el cuadrangular del descenso.

Liga de Quito quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones.
Liga de Quito quedó en el tercer lugar de la tabla de posiciones. ( API )

Además, la Universidad Católica le ganó 2-1 al Deportivo Cuenca y avanzó al hexagonal principal, pero dejó afuera a los morlacos.

Al igual que Orense que empató 0-0 con Emelec para quedarse con el quinto lugar del hexagonal.

Finalmente, Libertad se impuso por 1-0 al Vinotinto FC para ser el último equipo clasificado al hexagonal principal y asegurar competiciones internacionales para el 2026.

Así se jugará la próxima fase de la LigaPro

Primer hexagonal: Independiente del Valle, Barcelona SC, Liga de Quito, Universidad Católica, Orense y Libertad.

Segundo hexagonal: Deportivo Cuenca, Emelec, Aucas, Macará, El Nacional, Delfín

Cuadrangular del descenso: Técnico Universitario, Vinotinto, Mushuc Runa y Manta.

Noticias
