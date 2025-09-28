Fútbol Nacional
28 sep 2025 , 14:45

Libertad venció a Vinotinto y jugará el hexagonal principal de la LigaPro

Libertad FC aseguró su participación en torneos internacionales para la próxima temporada, después de vencer 1-0 al Vinotinto e ingresar al hexagonal principal.

   
En el cierre de la fase inicial de la LigaPro, Libertad venció 1-0 al Vinotinto para clasificar al hexagonal principal en este 2025.

En los primeros 10 minutos del juego, Vinotinto avanzó con intensidad por la banda derecha, pero Libertad mantiene firme su defensa y despeja los balones.

Los visitantes querían sorprender a la defensa lojana con pases largos, pero los locales presentaron un bloque bajo que no permite que creen peligro.

En los minutos adicionales, Libertad tuvo la oportunidad de adelantarse en el marcador con un tiro penal, después de una larga revisión de VAR por una falta de Ariel Mina a Wilter Ayoví.

Eber Caicedo tomó la pena máxima, pero su disparo salió desviado muy cerca del palo derecho y no pudo poner el 1-0.

Sin embargo, a pesar de errar el penal, Libertad encontró el primer tanto del encuentro con el gol de Néstor Caicedo al rematar de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.

Los lojanos quedaron en el sexto lugar con 46 puntos y jugarán el primer hexagonal; por su lado, Vinotinto se queda con el cuadrangular del descenso.

