Batalla campal en torneo juvenil entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC

El Campeonato Nacional sub 17 tuvo el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC por la jornada 18, pero el encuentro terminó con una batalla campal entre asistentes y jugadores.

El partido fue una victoria 2-1 de los morlacos ante los toreros, con gol de Nyder Castañeda; sin embargo, el enfrentamiento tuvo incidentes después del pitazo final.

La cuenta de Instagram Fútbol Juvenil EC reportó que, tras el final del partido, los jugadores de ambos equipos, padres de familia y cuerpo técnico terminaron a los golpes por el resultado.

