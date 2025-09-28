Fútbol Nacional
28 sep 2025 , 13:11

Batalla campal en torneo juvenil entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC

La fecha 18 del Campeonato Nacional sub 17 tuvo un lamentable momento durante el encuentro entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC que terminó con golpes entre jugadores, padres de familia y cuerpos técnicos.

   
    El partido entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC sub 17 terminó a los golpes.( Redes sociales )
El Campeonato Nacional sub 17 tuvo el enfrentamiento entre Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC por la jornada 18, pero el encuentro terminó con una batalla campal entre asistentes y jugadores.

El partido fue una victoria 2-1 de los morlacos ante los toreros, con gol de Nyder Castañeda; sin embargo, el enfrentamiento tuvo incidentes después del pitazo final.

La cuenta de Instagram Fútbol Juvenil EC reportó que, tras el final del partido, los jugadores de ambos equipos, padres de familia y cuerpo técnico terminaron a los golpes por el resultado.

Incluso, los guardias de seguridad lanzaron gas pimienta a los futbolistas de Barcelona SC para detener los incidentes.

El hecho ocurrió cuando los jugadores de los toreros forcejearon con los del Deportivo Cuenca y los padres de familia, por lo que los guardias para detenerlo tomaron la decisión de usar gas pimienta en contra de los menores de edad.

Hasta ahora, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Barcelona SC y Deportivo Cuenca no se han pronunciado por los hechos.

