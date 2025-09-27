Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras el empate de Barcelona SC y Aucas

La jornada de este sábado 27 de septiembre tuvo varios partidos destacados que <b>movieron la tabla de posiciones en la fecha 30 de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ligapro target=_blank>LigaPro</a></b>, a falta de cinco encuentros para cerrar la fase inicial. Los<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-manta-vs-macara-resultado-fecha30-ligapro-NI10188555 target=_blank></a></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/barcelona-sc-quiere-fichar-defensor-manta-fc-NI10189172 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-el-nacional-vs-mushuc-runa-resultado-fecha30-ligapro-NI10189004 target=_blank></a></b>