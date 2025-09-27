Fútbol Nacional
27 sep 2025 , 19:02

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras el empate de Barcelona SC y Aucas

Con cinco partidos para cerrar la fase inicial de la LigaPro, así está la tabla de posiciones en la fecha 30.

   
    Barcelona SC empató 1-1 con el Aucas en el cierre de la LigaPro.( API )
La jornada de este sábado 27 de septiembre tuvo varios partidos destacados que movieron la tabla de posiciones en la fecha 30 de la LigaPro, a falta de cinco encuentros para cerrar la fase inicial.

Los equipos que jugaron este sábado ya tenían definido su futuro, pero consiguieron puntos importantes para la próxima fase del torneo nacional.

El primer encuentro fue el triunfo 3-1 del Macará al Manta, en el estadio Jocay, que complica a los atuneros para su futuro en el cuadrangular del descenso.

Lea más: Barcelona SC quiere fichar a un defensor del Manta FC para el 2026

Luego se dio una lamentable noche para El Nacional, ya que los puros criollos fueron goleados 5-0 por el Mushuc Runa.

Mushuc Runa goleó 5-0 a El Nacional en la LigaPro.
Mushuc Runa goleó 5-0 a El Nacional en la LigaPro. ( API )

Por el triunfo, el ponchito escapó del último lugar de la tabla de posiciones y enciende el cuadrangular del descenso.

Lea más: (VIDEO) Moisés Caicedo golpeó a un jugador del Brighton en la derrota del Chelsea en la Premier League

Finalmente, Barcelona SC igualó 1-1 con el Aucas y permite que los rayados aumenten su ventaja antes de iniciar al hexagonal principal.

La fecha 30 se cierra con: Independiente del Valle vs. Delfín; Libertad vs. Vinotinto; Orense vs. Emelec; Técnico Universitario vs. Liga de Quito; Universidad Católica vs. Deportivo Cuenca.

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

