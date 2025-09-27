Sin minutos para Willian Pacho, PSG venció 2-0 al Auxerre en la Ligue 1

El PSG ganó tres puntos tras vencer al Auxerre (2-0) pero tuvo la lesión a dos de sus mejores jugadores, Vitinha y Khvicha Kvaratskhelia, que abandonaron la cancha y podrían ausentarse en el próximo encuentro en Champions League.

Luis Enrique, distinguido como mejor entrenador en la reciente gala del Balón de Oro, no gana para disgustos. El español alineó un equipo alternativo, sin Willian Pacho y con algunos suplentes.

El PSG llegaba al encuentro, tras caer ante el Marsella (1-0) y ahora se enfrentará al FC Barcelona en Champions, sin los lesionados Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Marquinhos.

Lea más: (VIDEO) Moisés Caicedo golpeó a un jugador del Brighton en la derrota del Chelsea en la Premier League

Además, Noham Kamara tampoco podrá jugar porque está convocado para disputar el Mundial sub-20 y Fabián Ruiz y Joao Neves son duda. A esa larga nómina se les pueden sumar Vitinha y Kvaratskhelia.

El primero en abandonar el encuentro fue el mediocentro portugués. Lo hizo en el minuto 35, sustituido por Achraf Hakimi aparentemente por una molestia muscular. Apenas tres minutos antes, dejó para la galería una asistencia precisa para Illa Zabarnyi, que no desaprovechó el regalo de su compañero para abrir el marcador.

Lea más: Barcelona SC quiere fichar a un defensor del Manta FC para el 2026

El jugador georgiano fue sustituido en el descanso. Aquejado de unas molestias en el muslo izquierdo, recibió una dura entrada durante el primer tiempo y entró cojeando al túnel de vestuarios. En su lugar ingresó Bradley Barcola y el choque no cambió absolutamente nada.

El PSG siguió a lo suyo, aumentó el marcador con un cabezazo de Lucas Beraldo y solo Kevin Danois, con un disparo al palo, generó cierta inquietud en el equipo parisino.

Ahora, el Paris Saint Germain deberá enfrentar al FC Barcelona este miércoles 1 de octubre, a las 14:00, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League