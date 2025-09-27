Fútbol Internacional
(VIDEO) Así fue el primer gol de Enner Valencia en su segunda etapa con Pachuca

Enner Valencia anotó uno de los goles en la victoria del Pachuca al Atlético San Luis en la fecha 11 de la Liga MX.

   
    Enner Valencia anotó uno de los goles en la victoria del Pachuca.( Redes sociales )
Enner Valencia necesitó tres partidos para anotar su primer gol en su segunda etapa con el Pachuca, Superman lo consiguió en la fecha 11 de la Liga MX.

El Pachuca empezó perdiendo 1-0 ante Atlético San Luis por el tanto de Pérez-Boquet, pero el delantero apareció para liderar la remontada de su equipo.

Al minuto 33, Enner Valencia provocó una falta penal, igual que en el partido anterior; sin embargo, en esta ocasión el ecuatoriano se hizo cargo de la responsabilidad.

Enner no desaprovechó la pena máxima y disparó cruzado para empatar el encuentro para los Tuzos.

Luego, Juan Manuel Sanabria anotó un autogol que le dio la ventaja al equipo del futbolista ecuatoriano y le otorgó la victoria.

En esta etapa, el delantero de 35 años registra tres partidos disputados y ya consiguió su primer gol.

En el primer paso de Enner en el Pachuca, el atacante anotó 18 tantos en 25 encuentros.

