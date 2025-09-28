Fútbol Nacional
28 sep 2025 , 09:55

Ismael Rescalvo: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”

El entrenador de Barcelona SC, Ismael Rescalvo, lamentó el empate 1-1 entre los toreros y Aucas en el cierre de la fase inicial de la LigaPro.

   
    Ismael Rescalvo habló del empate 1-1 de Barcelona SC con el Aucas.( API )
Barcelona SC cerró la fase inicial de la LigaPro con un empate 1-1 contra el Aucas, en el estadio Monumental, y el entrenador de los toreros, Ismael Rescalvo, habló del lamentable resultado.

El estratega español reconoció la importancia de obtener la victoria para intentar recortar su diferencia con Independiente del Valle, pero no se calló de varias zonas problemáticas del club.

"No me quiero detener solo en el mediocampo. Estamos decepcionados de perder dos puntos que eran muy importantes, los dejamos escapar. Hicimos lo más difícil que era abrir el partido y no pudimos resolverlo", indicó el español.

Así mismo, Rescalvo apuntó que “sentimos impotencia de ver que el equipo hizo cosas, sobre todo como local, pero que no estamos a la altura de lo que representamos, sobre todo a nivel puntos", lamentó.

Barcelona SC puede alejarse a 12 puntos de Independiente del Valle.
Barcelona SC puede alejarse a 12 puntos de Independiente del Valle. ( API )

El estratega señaló a las falencias de los toreros y los problemas que tienen cuando juegan en el estadio Monumental.

"Nos cuesta hacer goles en casa. No pudimos romper ese bloque bajo del rival y nos faltó claridad para definir mejor las opciones de gol. Cuando el resultado no está a favor es cuando debemos estar más tranquilos y saber jugar mejor con eso", cerró.

Barcelona SC disputará el primer partido del hexagonal principal ante Independiente del Valle, en el estadio Monumental, con día y horario por definir.

