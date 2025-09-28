Ismael Rescalvo: “No estamos a la altura de Barcelona SC, sobre todo a nivel de puntos”

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> cerró la fase inicial de la LigaPro con un empate 1-1</b> contra el Aucas, en el estadio Monumental, y el entrenador de los toreros, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ismael-rescalvo target=_blank>Ismael Rescalvo</a>, habló del lamentable resultado. El<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-barcelona-sc-vs-aucas-resultado-fecha30-ligapro-FI10189729 target=_blank><b></b></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ciclismo/richard-carapaz-asi-fue-ecuador-mundial-ciclismo-2025-EJ10190703 target=_blank></a> <b></b>